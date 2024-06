Doce Espera: workshop do SanSaúde sobre maternidade esclarece dúvidas

Evento aconteceu no último sábado (08/06), no auditório do Senac

Quais são os melhores métodos para trocar uma fralda? O que é mais recomendado, leite materno ou fórmula? Parto natural ou cesariana? Como segurar um bebê sem machucá-lo? Essas são algumas das perguntas que preocupam muitas famílias quando descobrem que estão esperando um bebê. Para responder a essas e outras questões, o SanSaúde organizou um workshop voltado para a maternidade e os cuidados com recém-nascidos.

No último sábado (08/06), diversas famílias se reuniram no auditório do Senac para participar do evento. Os palestrantes incluíram o enfermeiro obstétrico Nazir de Oliveira, a enfermeira obstétrica e especialista em aleitamento Gessimária Ramos, e a psicóloga Larissa Semenzato. Eles abordaram temas como pré-natal, tipos de parto, puerpério, aleitamento e cuidados com o bebê.

“É de extrema importância que essas famílias tenham suas dúvidas sanadas e que todos se sintam confortáveis com o bebê”, explicou Nazir. Ele, que é doutorando em obstetrícia, ensinou aos presentes sobre a importância do pré-natal, vias de parto e cuidados com recém-nascidos, incluindo higienização e o primeiro banho.

Para a psicóloga Larissa, uma das principais lições do evento foi a importância das redes de apoio. “Acho que se tem uma coisa que eu quero transmitir hoje é que vocês não estão sozinhos. Se a carga for mais pesada do que vocês conseguem carregar, tudo bem pedir ajuda. Lembrando aos papais presentes que pai não é rede de apoio, e sim parte primária do cuidado desse recém-nascido”, destacou.

O encontro reuniu mais de 15 famílias, que passaram a manhã fazendo perguntas e trocando experiências. “Eu estou na segunda gestação, mas a gente acaba esquecendo dos detalhes, que são muitos. E hoje foi um dia para relembrar e procurar apoio. Eventos como esses são maravilhosos”, agradeceu a gestante Jane Teixeira Rosa.

Para a mamãe de primeira viagem, Marina Carvalho da Silva, as palestras trouxeram muitas descobertas. “Eu adorei o evento. Muitas pessoas falaram para mim, você é enfermeira, por que você vai lá no evento? Mas a gente sempre tem alguma coisa a aprender, são profissionais que trouxeram mais conhecimento, mais inovações, coisas que a gente precisa colocar em prática no dia a dia da maternidade. Eu achei que foi muito produtivo e a presença do pai foi essencial!”, explicou Marina, que veio acompanhada do marido.

Os participantes ainda receberam um mimo do SanSaúde, com uma toalha e sabonete especial para o bebê, além de um certificado de participação.