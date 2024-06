Uma tragédia abalou os moradores de Riolândia no início da tarde deste domingo. Um grave acidente de trânsito na Rodovia Valdemar Lopes Ferraz, que liga Riolândia a Paulo de Faria, resultou na morte de uma menina de 8 anos. Deste grave acidente, resultou ainda em ferimentos graves na mãe (condutora do veículo) e seus outros dois filhos.

Segundo informações obtidas pela equipe do www.votunews.com.br com a Polícia Militar e a Santa Casa de Riolândia, o acidente ocorreu por volta das 12h30 deste domingo. A condutora do veículo Vectra, que seguia no sentido Riolândia a Paulo de Faria, teria tentado desviar de um animal na pista, perdendo o controle do veículo e colidindo violentamente contra uma árvore às margens do acostamento.

O impacto foi devastador, deixando os quatro ocupantes do veículo gravemente feridos. As equipes do SAMU de Votuporanga e de Cardoso realizaram um esforço conjunto no resgate das vítimas, que foram encaminhadas para a Santa Casa de Riolândia. Tragicamente, a menina de 8 anos veio a óbito ao dar entrada no hospital.

Seu irmão de 4 anos foi transferido em estado grave para a Santa Casa de Votuporanga, onde seu estado de saúde é estável. A outra criança, de 12 anos, e a mãe, sofreram ferimentos generalizados e estão hospitalizadas na Santa Casa de Riolândia. As vítimas são moradoras de Riolândia.

A Polícia Militar de Cardoso compareceu ao local para preservar a área e apoiar a ocorrência da Polícia Rodoviária. As causas do acidente serão investigadas após a perícia da Polícia Técnico-Científica de Votuporanga.

đź“° REPORTAGEM/FOTO: www.votunews.com.br