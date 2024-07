Motociclista morre atropelado em acidente envolvendo quatro veículos

Um acidente grave envolvendo quatro veículos tirou a vida de um motociclista de 41 anos, na tarde desta quarta-feira (17/7), no quilômetro 86 da BR-153 entre Bady Bassitt e José Bonifácio, na região de Rio Preto.

De acordo com informações preliminares, a vítima seguia pela pista, no trecho de Mirassol, quando tentou ultrapassar uma carreta, mas bateu na lateral do veículo e caiu na faixa contrária da rodovia. A ultrapassagem naquele trecho é proibida.

Os motoristas de um Corola e de uma S10, que seguiam atrás do motociclista, não conseguiram frear e atropelaram a vítima, que infelizmente não resistiu aos ferimentos.

Uma ambulância da concessionária que administra a rodovia foi até o local, mas o homem já estava sem vida. As polícias Militar Rodoviária e Civil foram chamadas, a perícia foi acionada e a pista foi interditada. Gazeta de Rio Preto