1° Encontro de Matriciamento para Fisioterapeutas discute ventilação não invasiva

Santa Casa de Votuporanga promove roda de conversa para ampliar conhecimentos e melhorar a assistência aos pacientes críticos

No último dia 25 de junho, a Santa Casa de Votuporanga realizou o 1° Encontro de Matriciamento para Fisioterapeutas, com o objetivo de discutir a indicação, utilização e cuidados com a ventilação não invasiva em pacientes críticos. O evento, que ocorreu pela manhã, reuniu profissionais de diversos municípios atendidos pela instituição, proporcionando uma troca de experiências valiosa para a continuidade do cuidado aos pacientes após a alta hospitalar.

Fernanda Menezes de Siqueira Santana Alves, coordenadora de fisioterapia da Santa Casa e responsável por ministrar o treinamento, destacou a importância da iniciativa, “A Santa Casa estendeu o convite para os municípios que nós atendemos para uma manhã de aprendizado e troca de experiências sobre um assunto específico da fisioterapia, que é a assistência de ventilação mecânica não invasiva para o paciente crítico, desde o ambiente hospitalar até o ambulatório e o domicílio. O intuito é estender o conhecimento e a expertise que a gente tem aqui dentro do hospital para a equipe que assiste o paciente no pós-alta, pensando na continuidade de cuidado e assistência.”

A proposta do encontro surgiu a partir de uma ideia levantada no evento de Alta Responsável, realizado em março deste ano. A fisioterapia deu o pontapé inicial com este encontro, mas outros setores, como enfermagem e nutrição, também terão oportunidades similares no segundo semestre.

“Essa é uma proposta nova. Tanto fisioterapia quanto a enfermagem e a nutrição vão oferecer temas e encontros para fazer a articulação da nossa equipe que atende o paciente no momento agudo para a equipe que vai receber o paciente no pós- alta hospitalar dos municípios que a Santa Casa de Votuporanga presta assistência,” explicou Fernanda.

O evento não se limitou a palestras teóricas. Após a roda de conversa, os participantes tiveram a oportunidade de participar de um momento prático, onde compartilharam as dificuldades enfrentadas ao receber pacientes críticos em seus municípios de origem e tiraram dúvidas sobre a assistência prestada.

“É um momento para discutirmos questões teóricas e propor posteriormente uma prática com simulações realísticas compartilhando assim dúvidas e dificuldades na assistência do paciente,” finalizou a coordenadora.

O 1° Encontro de Matriciamento para Fisioterapeutas marcou o início de uma série de eventos que visam integrar ainda mais os profissionais da saúde da região, garantindo um atendimento contínuo e de qualidade aos pacientes críticos.