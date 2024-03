Votuprev comemora 12 anos na segunda-feira

Votuprev se consolidou entre os institutos mais bem geridos do Estado e, atualmente, conta com mais de 2,5 mil segurados e um patrimônio de R$ 350 milhões

No dia 1º de abril de 2012, há exatos 12 anos, os servidores públicos municipais de Votuporanga ganharam um regime próprio de previdência, o Votuprev (Instituto de Previdência do Município). Com a conquista, o funcionalismo municipal ganhou agilidade nos processos de concessão de benefícios e aposentadorias.

Neste período, o Votuprev se consolidou entre os institutos mais bem geridos do Estado de São Paulo e, atualmente, conta com mais de 2,5 mil segurados e um patrimônio de R$ 350 milhões.

“Até o momento, mais de 300 benefícios foram concedidos nestes 12 anos de existência do Votuprev. Ao longo deste período, o patrimônio foi evoluindo e, hoje, o Instituto arrecada cerca de R$ 4 milhões por mês”, explicou o diretor presidente, Adauto Mariola.

Enquanto no sistema nacional, só o agendamento do primeiro atendimento pode demorar até 60 dias, no município, o Instituto concede aposentadorias num prazo máximo de 30 dias, sendo o processo todo feito de forma digital.

“O Instituto tem superado suas demonstrações atuariais e, com isso, gerando uma economia à Administração Municipal com o pagamento das contribuições previdenciárias, sobrando mais dinheiro para investir em obras e melhorias para o município. É primordial manter um Instituto forte, para que o servidor se sinta seguro, pois estamos cuidando do futuro deles”, afirmou Mariola, que está no Votuprev desde o início.