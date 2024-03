Votuporanga em Ação: ex-bolsistas inseridos no mercado de trabalho comentam sobre as oportunidades conquistadas

Conheça alguns casos de quem passou pelo projeto, é grato pela oportunidade e hoje está trabalhando com carteira assinada

O programa emergencial de auxílio-desemprego Votuporanga em Ação 1 e 2, mantido pela Secretaria de Direitos Humanos da Prefeitura de Votuporanga, tem transformado vidas. O projeto oferece ajuda por um período limitado de tempo. Os bolsistas são contratados pela administração municipal para desempenharem suas tarefas em período integral ou por 4 horas de trabalho. Além disso, recebem uma cesta básica e qualificação.

Porém, a maior conquista é quando o bolsista é reinserido no mercado de trabalho, com carteira registrada. Foi o que aconteceu com a jovem Samara Cristina Rufino, 27 anos. Ela assinou contrato em 2022 para exercer suas atividades na APAE de Votuporanga como serviços gerais, mas tudo mudou quando a entidade viu seu potencial.

“O projeto foi um divisor de águas na minha vida. Me inseriu novamente no mercado de trabalho, me dando estabilidade. Estava já há 2 meses no projeto, a instituição viu o meu potencial e fui contratada com carteira assinada pela APAE para ser cuidadora. Sou muito grata.”

No Recanto Tia Marlene, Loana Paula Gasparini Barbosa e Susiane Rodrigues Aparecido agora são funcionárias com carteira assinada. Ambas passaram pela entidade no ano de 2022 como bolsistas do projeto Votuporanga em Ação, sendo uma porta de entrada para que a entidade notasse o empenho e a dedicação através da colaboração diária.

“Elas se dedicaram e foram ótimas colaboradoras enquanto bolsistas. Com isso, decidimos pela efetivação e estamos muito contentes”, falou a presidente, Maria de Lourdes Moraes, a Malu.

Quem também está trabalhando com carteira assinada é Tiago Mateus Silva Alves. Ele foi bolsista do projeto em 2023 e agora é repositor no Mercado Dona Nena. “O projeto me ajudou muito, sou imensamente grato.”

A empresária e comerciante, Laide Batista da Silva, conhecida como Dona Nena, está satisfeita com o trabalho de Tiago. “Ele é dedicado em suas funções e trabalha corretamente. Está aprovado.”

O secretário de Direitos Humanos, Emerson Pereira, destaca que o projeto tem por objetivo acolher pessoas que se encontram em estado de vulnerabilidade social, socorrendo emergencialmente os que mais precisam de amparo do poder público.

“Elas têm no projeto a oportunidade de recomeço. São acolhidas e passam a colaborar com a municipalidade, exercendo suas tarefas diárias nas secretarias e entidades socioassistenciais. Quando sabemos de casos como estes, onde nossos ex-bolsistas estão trabalhando com carteira registrada, ficamos imensamente felizes e realizados, pois nossa missão foi cumprida.”

Emerson acrescenta ainda que durante todo o contrato em vigor, os bolsistas são incentivados a comparecerem na Secretaria de Direitos Humanos para atualizarem o cadastro no site EmpregaVotu, que é um sistema on-line da Prefeitura de Votuporanga para cadastro de currículos, que aproxima as pessoas que estão à procura de emprego das empresas que procuram por mão de obra qualificada. Além disso, também são ofertadas gratuitamente impressão de currículos e orientação administrativa para inscrição em concursos públicos.