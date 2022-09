Votuporanguenses brilham na 7ª Corrida KM Runner de Araçatuba

Osmani, Maurício Padilha e Medalha conquistaram 1º, 4º e 5º lugares, respectivamente, na Categoria 55/59.

Os atletas de Votuporanga/SP do atletismo seguem mantendo a tradição de bons resultados em competições e na manhã do último domingo (4.set), representantes das cidades das brisas suaves engrossaram a multidão de aproximadamente 600 atletas na 7ª Corrida KM Runner, disputada em Araçatuba/SP.

Osmani Furniéles Bórba, conhecido como ‘Locomotiva Humana’ voou baixo na Categoria 55/59 anos, nos 10km, e sagrou-se campeão. O topo da categoria foi praticamente loteada pelos votuporanguense, já que Maurício Padilha, ficou em 4º, e José Roberto Medalha em 5º lugar.

Ao Diário, Osmani comemorou a conquista e lembrou que correu a prova vestindo uma roupa diferente, uma fantasia do ‘Batman’. “Essa prova é uma celebração e corri todo fantasiado, lógico que o sol apertou, muito quente, diversas subidas também no percurso, mas corri bem. Os treinos em alto nível contribuíram”, em seguida, o atleta salientou que um novo desafio se aproxima. “No próximo final de semana eu participo dos Jogos Regionais, em Rio Preto, no Decatlo que são 10 provas, além do individual, em modalidades como Salto com Vara e Lançamento de Dardo.”

Na semana que antecede aos Regionais, Osmani segue firme nos treinos, e lembrou que agradecer o apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer e a TRT Transportes.