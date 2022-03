Votuporanguense vence, rebaixa o Olímpia e se mantém vivo na Série A3

A Pantera Alvinegra entra na última rodada dependendo apenas das próprias forças para avançar de fase no estadual; Galo Azul jogará a quarta e última divisão estadual em 2023.

O Clube Atlético Votuporanguense venceu o Olímpia por 2 a 0, na tarde deste sábado (19.mar), no Estádio Maria Tereza Breda, em Olímpia/SP, pela 14ª e penúltima rodada da primeira fase da Série A3 do Campeonato Paulista.

Enfrentando um Galo Azul desesperado para se salvar do rebaixamento e ligado no 220V, a Pantera Alvinegro do técnico Rodrigo Cabral soube sofrer e esperou até os 25 minutos do segundo tempo, quando o Israel aproveitou cruzamento e tocou com o gol livre para abrir o placar para o Votuporanguense. Na sequência, o Olímpia desperdiçou pênalti e a chance de empatar. Aos 39 minutos, Vinícius Diniz não quis saber de papo com o goleiro Igor, marcou e decretou a vitória do CAV fora de casa.

A vitória deixou a Pantera Alvinegra com 19 pontos e na sétima colocação, dentro do grupo de classificados à próxima fase. Com apenas oito pontos, o Olímpia ficou quatro pontos atrás do primeiro time fora da zona da degola e está rebaixado para a quarta divisão.

Sem rodada no meio de semana, o CAV volta a campo em casa, na Arena Plínio Marin, no próximo sábado (26.mar), às 15h, quando receberá o Rio Preto e lutará para carimbar o passaporte para a segunda fase do estadual.

