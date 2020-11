Centro de Formação é campeão do Torneio Regional pela quarta vez seguida

A delegação votuporanguense mantém o favoritismo no quadro geral de medalhas entre as equipes da quarta região

Votuporanga neste fim de semana foi palco de mais um espetáculo para 200 nadadores de dez equipes. O Meeting Regional de Natação, foi a última competição e a mais importante, antes dos campeonatos Paulista e Brasileiro. O Centro de Formação conquistou 78 medalhas e manteve a hegemonia entre as equipes da quarta região, pelo quarto ano.

Por ser o último campeonato oficial em piscina de 50 metros, a mesma usada no paulista e brasileiro, a Natação de Votuporanga comemora os resultados e a liderança no quadro de medalhas da competição.

Os atletas conquistaram, ao todo, 78 medalhas, sendo 33 delas de ouro, 25 prata e 20 de bronze. Este torneio dispôs com a disputa de 40 provas e a equipe da cidade teve a maior delegação com 44 nadadores, seguida por Bauru 42 atletas.

O coordenador do Centro de Formação Esportiva, Luiz Augusto da Silva Garcia, o Xaninho, disse que os números representam grandes resultados para a equipe que vem crescendo. “Uma satisfação muito grande demonstrando que aquele trabalho iniciado em 2015 já produz bons frutos e a gente tem hoje uma equipe consolidada, respeitada no estado de São Paulo. Uma equipe com vários atletas figurando no cenário estadual e nacional”, disse.

O torneio contou com a participação de equipes de renome no cenário do interior paulista e da capital como: parte da equipe do Corinthians Paulista, Abda (Associação Bauruense de Desportos Aquáticos) hoje considerada a maior equipe do estado de São Paulo, entre outras equipes de desempenho elevado que têm campeões paulistas e brasileiros em seus quadros.

Além delas, desta vez o Meeting contou com a participação da equipe Rádio Clube de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A delegação foi campeã de seu estado e ficou em primeiro no quadro de medalhas, com 72 ao total, 39 de ouro, 19 de prata e 15 de bronze.

A Natação

O Centro de Formação Esportiva de Natação de Votuporanga é fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Votuporanga, Governo do Estado de São Paulo e Secretaria Estadual de Esportes, Lazer e Juventude.