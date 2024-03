Votuporanguense usa criatividade para ensinar a história de São José do Rio Preto

Leandro Ferreira de Oliveira é um nome conhecido na educação de nossa cidade. Aluno de Pedagogia da Unifev (2007-2010), especialista em Mídias digitais e Mestre em Educação, o docente já foi professor do CASMU (Centro de Apoio Social Mundo Unido) da Unifev e desenvolveu diversos projetos educacionais na cidade, como a série de animação educativa “+ Educação”, transmitida pela TV Unifev e os programas Clube do Saevinho e Votucity TV exibidos pela mesma emissora e o game “Votucity”, que ensina a história de Votuporanga através dos pixels.

Agora o professor encanta as crianças de São José do Rio Preto com sua criatividade e visão diferenciada da educação. “Compreendo quando um aluno fala que a educação tradicional é chata. A escola ainda está vivenciando um momento analógico, com metodologias arcaicas de educação, que não estimulam os estudantes, não desperta o interesse na aprendizagem e cria diversos obstáculos para os professores. Como ensinar um aluno que não quer aprender?

Como despertar o interesse dos estudantes, nativos digitais, em um ambiente offline, com lápis, apostila, lousa e giz? Em minhas aulas utilizo metodologias ativas, onde o aluno é colocado no centro da aprendizagem, com isso ele utiliza Histórias em quadrinhos, maquetes, figurinhas, musica, games, quiz, história na lata, aplicativos para celular, realidade aumentada, jogo de tabuleiro e diversos desafios e trabalhos em grupo”, explica Ferreira.

Parte deste conteúdo foi compartilhado pelo professor e é utilizado por outros educadores da cidade para ensinar sobre a história de Rio Preto. Este material é gratuito e está disponível em: www.rioptetovirtual.com

A cada ano, Leandro Ferreira acrescenta novas atividades ao site. Este ano a inteligência artificial auxiliou o professor nesta tarefa, Foi criado um texto base com informações sobre a história de São José do Rio Preto.

Em seguida a IA selecionou palavras chaves no texto, e substituiu por informações falsas. A atividade desafia os alunos a em grupo, pesquisarem e descobrir as informações verdadeiras. Veja uma das fichas:

_____________________

Versão 9

São José do Rio Preto é um município <italiano> localizado no interior do estado de <Roraima>, localiza-se a noroeste da capital do estado, distando desta cerca de 442 km.

Emancipada de <Jaboticabal> na década de 1850, o nome do município é uma mistura entre o padroeiro, São José, e o Rio Preto, rio que banha o município. O primeiro prefeito foi < Donald Trump>. <A Lenda do Curupira>, explica o surgimento do município.

Hoje a cidade é formada pelos distritos de < Xangai>, São José do Rio Preto (Distrito-Sede) e < Pequim>. É um dos principais polos industriais, culturais e de serviços do interior de São Paulo. Sua história econômica esteve por muito tempo ligada à cafeicultura, também presente em grande parte do estado de São Paulo, principalmente no início do século XX.

O município conta ainda com uma importante tradição cultural, que vai desde o seu artesanato até o teatro, a música e o esporte. Seus principais e mais tradicionais clubes de futebol são o <Al‑Hilal> e o < Al-Nassr>.

____________________“

“Nesta atividade os alunos irão rever os conhecimentos adquiridos, trabalhar em grupo, desenvolverem pesquisa e senso crítico, adquirindo habilidades de observação, investigação e questionamento a cerca do que leem, ouvem e falam, ficando atentos a informações falsas, duvidosas e fake News, testar o conhecimento de mundo, habilidades geográficas, históricas e culturais.

O professor pode solicitar ao grupo que compareçam a frente da sala e apresentem o texto reinscrito, o docente pode perguntar sobre personalidades, temas e locais presentes no texto do grupo. Por exemplo: “Hoje a cidade é formada pelos distritos de < Xangai>, São José do Rio Preto (Distrito-Sede) e < Pequim>”. Xangai e Pequim são cidades de qual país? Ao acertar cada item, o grupo pode ganhar um ponto extra”, pontua o docente. E desta forma Leandro vai encantando e ensinando as crianças de São José do Rio Preto.