Dengue: estado de São Paulo chega a 100 mortes pela doença no ano

O estado de São Paulo chegou a 100 mortes por dengue desde o início do ano, segundo o painel de monitoramento da doença da Secretaria Estadual da Saúde, atualizado nesta quarta-feira (20/3). De acordo com a pasta, outras 231 mortes são investigadas.

As mortes mais recentes foram registradas em Brodowski, Campinas, Capivari, Itatiba, Jacareí, Piracicaba e Ribeirão Preto. Entre as cidades com mais vítimas estão a capital paulista (11); Campinas (7); Jacareí (6); Marília (6); Pederneiras (6); e Taubaté (6). No total, são 269.552 casos da doença confirmados até o momento, sendo 305 destes, diagnósticos de dengue grave.

No início do mês, o governo de São Paulo decretou estado de emergência para dengue. A decisão foi tomada depois que o estado atingiu 311 casos confirmados da doença para cada grupo de 100 mil habitantes, o que configura situação de epidemia. Metrópoles