Votuporanguense retoma preparativos intensos após festas de Natal para o Paulistão Série A3

CAV se reapresenta com semana de treinos focada na estreia do campeonato e inauguração da iIluminação da Arena Plínio Marin

Após um breve recesso de Natal, o Clube Atlético Votuporanguense (CAV) retorna às atividades nesta terça-feira (26), com um cronograma intenso de preparação para o desafiador Campeonato Paulista da Série A3 de 2024. A agenda da semana revela um foco robusto no aprimoramento físico e tático da equipe, visando um início forte na competição.

A semana começa com um treino físico às 16h na emblemática Arena Plínio Marin. Este treino marca o retorno da equipe após as festividades, colocando os jogadores de volta ao ritmo intenso de preparação.

O dia será dividido em dois períodos de treinos técnico-táticos, às 9h e às 16h, no campo da Ferroviária. Estes treinos são cruciais para aprimorar as estratégias de jogo e a coesão da equipe.

Continuando com a intensificação dos treinamentos, a equipe realizará mais uma sessão técnico-tática às 16h, no campo da Ferroviária.

A semana se encerra com treinos técnico-táticos em dois turnos, às 9h e às 16h, no mesmo local. Estas sessões são projetadas para solidificar as táticas e a preparação física antes da pausa para o Ano Novo.

O CAV se reapresentará em 02 de janeiro, terça-feira, para a reta final de preparação antes do início oficial do campeonato.

O treinador Rogério Correa comentou sobre a importância desta semana de treinos: “Embora seja uma semana mais curta, a intensidade e o foco são maiores do que nunca. Estamos nos preparando para uma estreia forte no campeonato e para o amistoso do dia 13 de janeiro, que também marcará a inauguração da iluminação da nossa querida Arena Plínio Marin.”

Esta agenda reflete o comprometimento do Votuporanguense em buscar um desempenho excepcional no Paulistão Sicredi Série A3 de 2024. Com os olhos postos na estreia do campeonato em 24 de janeiro, o CAV parece estar tomando todas as medidas necessárias para garantir que a equipe esteja em sua melhor forma, tanto fisicamente quanto taticamente. Assessoria CAV/Votumais