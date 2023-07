Votuporanguense perde R$38 mil em golpe na compra de carro

O morador de Votuporanga negociou o carro, chegou até a olhar o veículo e fez a transferência para um golpista que sumiu com o dinheiro

Um votuporanguense foi vítima de um golpe e perdeu mais de 38 mil em uma negociação com o estelionatário. O homem chegou a conhecer e levar até a sua família para ver o carro, mas não sabia que não conversava com o dono carro e sim com um golpista que sumiu com o dinheiro da transferência.

O caso aconteceu nesta semana em Votuporanga, a vítima entrou em contato com o anunciante por meio do Facebook para a compra de um HB20s de cor branca. Quando entrou em contato direto com o golpista, não identificado, e começou a fazer a negociação por meio de mensagens. “Ele falou que o carro era do irmão, que ele tinha uma dívida com uma carreta, disse que o preço do carro era mais caro, mas como ele estava devendo o dinheiro da carreta ele fez o preço abaixo da tabela de R$ 38 mil. Ele pediu para eu não falar em valores com o irmão quando ele trouxesse o carro”, disse a vítima em entrevista ao Jornal A Cidade de Votuporanga.

Quem levou o carro para a vítima olhar foi um homem chamado como Raul. O “futuro” dono do veículo chegou a levar o carro para um mecânico de sua confiança. “Quando o Raul veio aqui, o golpista pediu a ele para falar que eram irmãos. Depois na delegacia, que ele me falou que o golpista tinha pedido isso a ele e disse ainda que eu era sócio dele, que estava esperando o dinheiro cair na conta do verdadeiro dono do carro”, completou ele.

Um boletim de ocorrência foi registrado e o caso agora deve ser investigado pela Polícia Civil. A vítima do golpe ainda tentou reverter a situação por meio do banco por conta dos depósitos que foram feitos, mas não conseguiu. “Eu tenho um filho e estou com uma Biz, estou sem carro e que era um sonho meu e da minha esposa de ter um HB20 branco e foi por água a baixo”, finalizou ele.

