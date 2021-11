Votuporanguense oficializa renovação, e Thiago Oliveira mira disputa da Série A3

Depois de comandar o CAV na Copa Paulista, técnico prorroga vínculo para buscar acesso com o clube em 2022. O atacante Erick Salles e o centroavante Erick Mendes também assinaram seus contratos de permanência na Pantera Alvinegra.

No final da tarde desta quinta-feira (18.nov) o Clube Atlético Votuporanguense anunciou oficialmente a renovação de contrato com o técnico Thiago Oliveira para a disputa da Série A3 de 2022.

Contratado em julho para substituir Rogério Corrêa, o treinador comandou o CAV na Copa Paulista e levou o clube às quartas de final. A equipe se classificou com a segunda vaga do Grupo 1 na primeira fase, mas caiu para a Portuguesa no primeiro mata-mata.

Apesar da despedida prematura da competição, o comandante comentou os planos na Pantera Alvinegra: “Esse é o início da caminhada. O Votuporanguense não merece estar na Série A3 e vamos trabalhar muito forte para que o clube possa retornar à Série A2 e, depois, chegar à A1”.

Em 2021, o Votuporanguense chegou à semifinal da Série A3, mas acabou eliminado pelo Primavera e não conseguiu retornar ao segundo nível do estadual, do qual havia sido rebaixado na temporada anterior.

Na próxima temporada, a Série A3 do Campeonato Paulista acontecerá entre os dias 30 de janeiro e 19 de maio e terá novidades na fórmula. Disputada por 16 equipes, a primeira fase do torneio terá todos os times se enfrentando entre si e a segunda etapa realizada em um quadrangular de dois grupos. Os dois melhores de cada chave avançam para a semifinal e os finalistas garantem acesso à Série A2 de 2023.

Outras renovações

Além do técnico Thiago Oliveira, a diretoria da Pantera Alvinegra está preparando arsenal e nada melhor do que garantir um alto poder de fogo contra os adversários; pensando assim, o atacante Erick Salles e o centroavante Erick Mendes já assinaram seus contratos de permanência para 2022 vestindo a camisa da Pantera Alvinegra.

Sub-20 do CAV em jogo-treino

Neste sábado (20.nov), às 10h, o Sub-20 do Votuporanguense recebe o Tanabi Esporte Clube para um jogo-treino na Arena Plínio Marin, porém, ainda devido o regramento da pandemia, será de portões fechados, ou seja, sem a presença da torcida.

Diário de Votuporanga