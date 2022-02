As melhores chances de gol da partida saíram dos pés de Marlon, pelo lado do CAV. No primeiro tempo, o atacante da Pantera acertou a trave duas vezes.

O empate deixa as duas equipes empatadas em pontuação, com cinco cada. O Votuporanguense ocupa a sétima colocação, enquanto o Barretos vem uma posição atrás em virtude do saldo de gols.