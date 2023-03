Votuporanguense busca reabilitação contra o Audax

Duelo válido pela 12ª rodada do Paulistão A3 ocorre neste domingo, às 10h, na Arena Plínio Marin.

O Clube Atlético Votuporanguense junta os cacos da derrota na última rodada, por 1 a 0, contra o São José, fora de casa, para neste domingo (5.mar), às 10h, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga/SP, enfrentar o Audax e tentar uma reabilitação na Série A3 do Campeonato Paulista.

A vitória contra o 13º colocado na tabela demonstraria a força do CAV em casa, já que sob seus domínios o elenco de João Vallim bateu o União Suzano em sua penúltima apresentação.

Na planilha, o comandante alvinegro conta com os retornos do volante Josiel e do atacante David que cumpriram suspensão por cartões, mas o zagueiro Guilherme Café que estava no departamento médico ainda é dúvida. Dentro das quatro linhas, o Votuporanguense acelera a preparação e finaliza os acertos de detalhes neste sábado.

Adversário pressionado

Se do lado do CAV a pressão para deixar a zona da degola é grande, assim como a ansiedade, o Audax não vive situação tranquila em 13º na tabela – duas posições acima do Votuporanguense – e vê a ameaça de perto, inclusive, como tem os mesmos 10 pontos somados pela Pantera podem trocar de lugar em caso de derrota na Arena Plínio Marin.

O Audax manteve a posição na última rodada, apesar da derrota em casa, por 2 a 0, para o Capivariano.

Ingressos

O CAV iniciou a venda de ingressos para o jogo deste domingo, na Arena Plínio Marin. Os ingressos a preço promocional custam R$ 10 e R$ 20.

Setor 1 (área coberta): R$ 20

Setor 2 (área descoberta): R$ 10

Setor 3 (área visitante): R$ 10

Os ingressos podem ser adquiridos nas bilheterias da Arena uma hora antes do início da partida; ou pelo site: www.guicheweb.com.br

Diário de Votuporanga