Votuporanguense anuncia a contratação do zagueiro Matheus Ribeiro

O CAV estreia na Copa Paulista no dia 14 de setembro, diante do Comercial, às 15h, em Ribeirão Preto.

O Clube Atlético Votuporanguense anunciou no final da tarde desta terça-feira (10) a chegada do zagueiro Matheus Ribeiro, nono reforço para o elenco do técnico Thiago Oliveira, oficializado para a disputa da Copa Paulista.

O jovem defensor de 21 anos, conhecido por ser técnico com a bola nos pés, além de facilidade em jogadas de bola aérea, veio do Goiás-GO, mas acumula rodagem por clubes como o Botafogo, de Ribeirão Preto/SP e América-RN.

Em sua chegada na Arena Plínio Marin, Matheus Ribeiro prometeu à torcida da Pantera Alvinegra garra e muita disposição; e comentou ao Diário de Votuporanga: “A expectativa é fazer um bom campeonato, tanto no individual como no coletivo e se possível ser campeão”.

*Foto: Rafael Bento/Votuporanguense

