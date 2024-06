Votuporanguense anuncia a contratação de centroavante com experiência internacional

O Clube Atlético Votuporanguense (CAV) tem o prazer de anunciar a contratação do centroavante Danilo Mariotto, ex Hercílio Luz. Mariotto, que possui 28 anos e 1,86m de altura, é natural de Taubaté-SP e traz consigo uma vasta experiência no futebol nacional e internacional.

“Estou muito feliz em me apresentar no CAV e a expectativa é muito grande de poder fazer grandes jogos e ajudar a equipe e o clube a alcançar os seus objetivos na temporada”, disse Maiotto.

Ao longo de sua carreira, Danilo Mariotto acumulou passagens por clubes renomados como Fluminense, Portuguesa e Botafogo-PB, além de experiências internacionais na Ucrânia com o Volyan e na Eslovênia com o Olimpija Ljubljana. Ele também jogou pelo STK Samorin da Eslováquia, quanto no AL-Washm da Arábia, e também vestiu as camisas do Osasco, Audax, Toledo, Ipatinga, Boa Vista-RJ e São Joseense.

Sua chegada ao CAV representa um reforço significativo para o time, trazendo não apenas sua habilidade como centroavante, mas também sua experiência dentro e fora de campo.

Danilo Mariotto já se encontra à disposição da comissão técnica e dos companheiros de equipe para iniciar os treinamentos e integrar-se ao elenco do CAV. A diretoria do clube acredita que sua contratação fortalecerá o time para os desafios que virão na temporada.