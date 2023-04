Votuporanga sedia Copa Regional de Ciclismo

Prova reuniu 80 atletas no percurso estruturado na Av. Emílio Arroyo Hernandes ontem (23/4)

A Avenida Emílio Arroyo Hernandes foi o percurso da Copa Regional de Ciclismo realizada no último domingo (23/4), em Votuporanga. Cerca de 80 atletas com idade entre 16 e 60 anos participaram da prova vindos de diversas cidades, entre elas, Araçatuba, Assis, Birigui, Ilha Solteira, São José do Rio Preto e outras da região noroeste.

Os ciclistas votuporanguenses fizeram bonito e subiram ao pódio em várias categorias. Na Elite Masculina, Matheus Cavasana Zocal e Guilherme Santos fizeram a dobradinha de primeiro e segundo lugar e, em quarto, também subiu Fernando Almeida Ferreira. A dobradinha votuporanguense se repetiu também na categoria Cidade, com os ciclistas Jurandir Emiliano Magalhães e Edsel Gorayb, em primeiro e segundo lugares. Viviane Hara ficou em terceiro na categoria Open Feminino; mesma posição de Luiz Henrique Salustiano Alves, na categoria Sub 30 masculino. João Victor da Costa Souza terminou a prova em quarto na Sênior A, assim como Fabiano Silva Covre pela Sênior B.

“O ciclismo vem ganhando muitos adeptos de uns anos pra cá e, sabendo disso, a Prefeitura vem incentivando a prática esportiva de forma a difundir a modalidade para que as pessoas adotem hábitos de vida saudáveis. A intenção é estimular cada vez mais a prática regular de atividades físicas”, disse o secretário de Esportes e Lazer, Marcello Arenas Stringari.