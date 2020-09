Votuporanga registra mais três mortes por coronavírus e 65 novos casos positivos

Até o momento, Votuporanga contabiliza 78 óbitos confirmados para Covid-19.

Nesta terça-feira (15), a Secretaria da Saúde de Votuporanga/SP informou que foram registradas 65 novos casos de Coronavírus (Covid-19) no Município, totalizando 3.998 casos.

Neste data, a Secretaria da Saúde informa três óbitos confirmados para Covid-19, todos masculinos: um de 77 anos, com comorbidades, estava hospitalizado e os primeiros sintomas foram registrados em 27 de agosto; outro de 81 anos, com comorbidades, estava hospitalizado e os primeiros sintomas foram apresentados em 22 de agosto. O terceiro se trata do óbito que estava em investigação, um idoso, de 74 anos, com comorbidades, não estava hospitalizado e apresentou os primeiros sintomas em 28 de agosto.

