Votuporanga recebe van adaptada para pessoas com deficiência

Veículo foi conquistado com apoio do deputado Carlão Pignatari pelo programa Nova Frota do Governo do Estado

A Prefeitura de Votuporanga foi contemplada com uma van adaptada para o transporte de pessoas com deficiência pelo Governo do Estado, por meio do programa Nova Frota SP Não Para. A conquista do veículo foi intermediada pelo presidente da Alesp, deputado Carlão Pignatari.

A van adaptada será utilizada para locomoção de pacientes com deficiências para realização de tratamentos e ou procedimentos de saúde dentro e fora do município. O agendamento do serviço será realizado por meio do Transporte Saúde, assim como ocorre com os outros meios de transporte da Secretaria da Saúde.

O veículo tem capacidade para transportar três pessoas com cadeiras de rodas mais quatro acompanhantes e integra a frota administrada pela Secretaria da Saúde.