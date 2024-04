Votuporanga recebe título de Prefeitura Empreendedora

Votuporanga e outros 13 municípios da região estão celebrando uma conquista significativa: o título de “Prefeitura Empreendedora”. Esta honra foi concedida pelo Sebrae, com destaque especial para a categoria Governança Territorial, onde Votuporanga se destacou com o Cotimarg.

A cerimônia de premiação está marcada para esta segunda-feira, dia 22 de abril, e contará com a presença do prefeito Jorge Seba, juntamente com os líderes das outras municipalidades agraciadas.

Todos estão ansiosos para celebrar este feito histórico e para reconhecer o empenho e a dedicação das administrações locais em promover um ambiente propício ao empreendedorismo e ao desenvolvimento regional.

Votuporanga está pronta para fazer uma grande festa, afinal, o reconhecimento é mais do que merecido!

Reportagem: www.votunews.com.br