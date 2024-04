CASO DE POLÍCIA: morador de rua ataca leiturista pela terceira vez em Votuporanga

Uma leiturista, funcionária de uma empresa concessionária, foi vítima de agressão verbal e ameaças de morte por parte de um morador de rua pela terceira vez em Votuporanga. O incidente mais recente ocorreu na última terça-feira, dia 16/04, quando a vítima foi abordada pelo agressor enquanto realizava suas funções rotineiras pela rua Javari, em Votuporanga.

De acordo com a reportagem do votunews apurou, a leiturista, que preferiu não se identificar, relatou em registro de boletim de ocorrência à polícia que desde maio de 2023 vem sofrendo importunações por parte do mesmo indivíduo. Segundo seu depoimento, o morador de rua, conhecido por perambular pelas ruas da cidade, proferiu insultos e ameaças de morte, deixando-a em estado de temor.

Conforme a reportagem do Votunews, o morador teria dito à funcionária: ‘Sua bis…., vagabunda, eu não disse que ao te encontrar de novo ia te matar?'”, relatou no boletim de ocorrência. A vítima, temendo pela sua integridade física, conseguiu se esconder no quintal de uma residência próxima e chamou a polícia imediatamente.

No entanto, antes da chegada dos policiais, o agressor fugiu do local, e apesar dos esforços das diligências realizadas pela Polícia Militar, ainda não foi localizado.

A leiturista afirmou desconhecer os motivos pelos quais vem sendo alvo das ameaças e agressões do morador de rua, ressaltando apenas que o mesmo é conhecido por ser usuário de drogas e por ter agredido uma funcionária de uma sorveteria tempos atrás, na área central de Votuporanga.

O boletim de ocorrência foi registrado na Central de Flagrantes da Polícia Civil de Votuporanga e as autoridades estão investigando o caso para garantir a segurança da vítima e tomar as medidas cabíveis contra o agressor.

REPORTAGEM: www.votunews.com.br