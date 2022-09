Votuporanga recebe Roteiro Esportivo do SESC nesta quinta-feira

Semana Move traz ex-jogador da seleção brasileira de futsal, Manoel Tobias, e a recordista de embaixadinhas Lara Schüler para bate-papo no Ginásio “Mário Covas”

O Ginásio Mário Covas recebe, nesta quinta-feira (22/9), mais uma edição do Roteiro Esportivo Sesc, desta vez, com o ex-jogador da seleção brasileira de futsal, Manoel Tobias, e com a recordista de embaixadinhas, Lara Schüler. Alunos dos projetos esportivos da Prefeitura participarão do bate-papo que também será aberto a todo público interessado, das 15h às 17h.

Denominado como Semana Move, a campanha é coordenada mundialmente pela ISCA (International Sport and Culture Association) que tem por objetivo promover e estimular a prática de esportes e atividades físicas visando um estilo de vida mais ativo e saudável. Neste ano, as ações são realizadas no período de 17 a 25 de setembro.

Parte integrante da Semana Move 2022, o Roteiro Esportivo tem a finalidade de aproximar o público das cidades da região de atletas e modalidades diversas, difundir a cultura esportiva e expandir a ação do Sesc. Para esta edição teremos um bate-papo e vivências de futsal com o ex-jogador da seleção brasileira de futsal, Manoel Tobias, e com a recordista de embaixadinhas Lara Schüler.