Beach Tênis: Centro de Eventos recebe mais um evento esportivo nesta sexta, sábado e domingo

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

A quadra de piso deu lugar às areias que receberão mais de 400 atletas inscritos de Votuporanga e também de outras cidades da região

O Centro de Eventos Helder Henrique Galera se prepara para receber mais um grande evento esportivo neste fim de semana. A quadra de piso deu lugar às areias que receberão mais de 400 atletas inscritos de Votuporanga e também de outras cidades da região. As partidas começam na sexta-feira (23/9) a partir das 17h; no sábado (24/9) e domingo (25/9) a partir das 8h; seguindo até às 23h na sexta e sábado e até às 18h no domingo.

O espaço contará ainda com praça de alimentação, brinquedos para crianças e área de fisioterapia e massagem para os atletas. A organização do campeonato é da BT4 Eventos Esportivos e conta com parceria da Prefeitura de Votuporanga, por intermédio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. Serão cerca de R$ 20 mil em premiação distribuídos em 16 categorias.

Solidariedade

A entrada é franca para quem quiser assistir aos jogos. Para acessar o estacionamento será obrigatória doação de alimentos não perecíveis que serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade.

“É uma alegria ver o nosso Centro de Eventos sendo utilizado por eventos que reúnem diversos públicos. Nesse momento de retomada dos eventos, já sediamos a Expo Show, o Festival de Arrancadas e, agora, o Campeonato de Beach Tênis. Desta forma, vamos dando vida aquele espaço tão privilegiado que temos no nosso patrimônio público”, disse o prefeito Jorge Seba.