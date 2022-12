Votuporanga recebe representantes de 39 municípios em evento regional do programa Criança Feliz

Objetivo do Encontro foi fortalecer e motivar as equipes do Programa através de troca de experiências e aprimorar a formação dos profissionais

O prefeito Jorge Seba e a secretária de Assistência Social de Votuporanga, Meire Azevedo, recepcionaram representantes de 39 municípios das regiões de Rio Preto, Fernandópolis, Araçatuba, Dracena e Presidente Prudente, nesta quarta-feira (14/12), para o 1º Encontro Regional do Programa Criança Feliz, realizado no auditório do Sest Senat.O Encontro foi uma iniciativa da região da Macro II da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo e teve como objetivo fortalecer e motivar as equipes do Programa para desenvolver suas atribuições de visitadores através da formação permanente e trocas de experiências entre os municípios aprimorando a formação desses profissionais.

Em Votuporanga, cerca de 200 pessoas são atendidas pelo programa Criança Feliz, entre gestantes e crianças de até seis anos. “É uma alegria acompanhar a evolução deste programa que eu vi nascer, desde 2016, quando eu estava à frente da DRADS, em Fernandópolis. É um programa de extrema importância para a integração das políticas públicas voltadas à primeira infância”, disse a secretária municipal, Meire Azevedo.

O prefeito Jorge Seba, que estava acompanhado da primeira-dama e presidente do Fundo Social, Rose Seba, parabenizou as equipes participantes do Encontro e ressaltou a importância de ações como essa para o fortalecimento dos serviços prestados. “Em Votuporanga trabalhamos com diversos programas voltados à primeira infância nas áreas como saúde, educação, assistência social e sabemos que essa fase é fundamental para a formação de adultos felizes, bem desenvolvidos, com saúde física e mental, enfim, estamos dedicando nossos esforços para o futuro da nossa geração”.

Também participaram do Encontro Regional, a multiplicadora estadual do Programa Criança Feliz na região, Rosana Cardoso; a diretora da DRADS de Fernandópolis, Marivalda Permegiani Vilarinho; e o vereador Professor Djalma, representando a Câmara Municipal.

Durante a programação do Encontro foram realizadas rodas de conversa, trocas de experiências, dinâmicas e palestras.

O Programa

Lançado em 2016, o Programa Criança Feliz é uma iniciativa do Governo Federal para ampliar a rede de atenção e o cuidado integral das crianças na primeira infância, considerando sua família e seu contexto de vida. É desenvolvido por meio de visitas domiciliares com a finalidade de promover o desenvolvimento integral das crianças na primeira infância, buscando envolver ações de saúde, educação, assistência social, cultura e direitos humanos.