AMEs arrecadam toneladas de alimentos para Santa Casa de Votuporanga

Ambulatórios de Votuporanga, Jales e Santa Fé do Sul realizaram gincana





No espírito de solidariedade e compromisso com a comunidade, os Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs) de Votuporanga, Jales e Santa Fé do Sul uniram forças em uma gincana beneficente para arrecadar alimentos em prol da Santa Casa de Votuporanga, referência para mais de 50 cidades da região noroeste paulista.



As unidades realizaram as ações “Outubro Rosa” e “Novembro Azul”, envolvendo colaboradores e a comunidade em geral, com o objetivo principal de promover a conscientização sobre a importância da solidariedade e contribuição para suprir as necessidades alimentares da instituição.



Durante o evento, houve sorteio entre os profissionais, que foram divididos em duas equipes: Outubro Rosa e Novembro Azul. Cada alimento arrecadado teve um valor em pontos. “A gincana não se limitou apenas aos ambientes dos AMEs; houve um esforço significativo para envolver a comunidade local. A competição entre equipes motivou os participantes a doarem ainda mais, transformando a gincana em um evento lúdico e solidário”, afirmou a gerente administrativa do AME Jales, Fátima Módulo Cláudio.



Os resultados foram surpreendentes. Dez toneladas de alimentos foram arrecadadas entre óleo, leite, feijão e açúcar, refletindo o comprometimento da comunidade em ajudar a Santa Casa. A entrega simbólica dos alimentos contou com a presença de representantes das unidades e diretoria do hospital.



A gerente administrativa do ambulatório de Votuporanga, Marilza Cardi, falou sobre o envolvimento de todos os colaboradores e médicos. “Temos muito orgulho de pertencer ao Complexo Santa Casa. A Instituição atende a 53 cidades e aproximadamente 500 mil habitantes. Não medimos esforços para auxiliar na manutenção destes atendimentos, com muita qualidade e humanização. Executamos diversos projetos como arrecadação de brinquedos, agasalhos, pensando naqueles que precisam do hospital”, complementou.



Já para a gerente administrativa do AME Santa Fé do Sul, Vera Lacerda, a gincana foi mais que uma simples competição, foi uma iniciativa em prol de uma causa nobre. “Ao arrecadar alimentos para a Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga, os colaboradores das unidades demonstraram que a solidariedade e o espírito de equipe podem fazer a diferença na vida daqueles que mais precisam”, disse.



Todos os mantimentos foram entregues para o Serviço de Nutrição e Dietética, responsável pelo fornecimento de 1.700 refeições diárias a pacientes e acompanhantes, e irão auxiliar diretamente na demanda da unidade.



Por mês, são consumidos em média 351 litros de óleo, 1.050 quilos de açúcar, 360 quilos de feijão e 1.500 litros de leite, em média. A doação foi intermediada pelo setor de Captação de Recursos. “Essa ação reflete diretamente em nosso trabalho. Com colaboradores envolvidos e a população vendo essa solidariedade, partindo internamente, o movimento ganha força e se expande em outras campanhas como arrastões, leilões e Nota Fiscal Paulista. Nosso muito obrigado”, destacou Rosemir Lopes (Milão), responsável pela Captação de Recursos.



O provedor da Santa Casa, Amaro Rodero, agradeceu a iniciativa. “A doação revela o amor dos nossos colaboradores, médicos, diretoria para nossa Instituição. Agradecemos cada atitude a favor dos nossos pacientes, que é ainda mais valorosa quando é feita por equipes dos AMEs, que reconhecem nossa demanda e se prontificam a contribuir”, finalizou.