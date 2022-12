Votuporanga recebe reconhecimento do Estado pelos esforços no enfrentamento à Covid-19

Hospital de Campanha, Ambulatório Pós-Covid e Campanha de Vacinação são algumas das ações realizadas

Votuporanga foi parabenizada pelo Governo do Estado de São Paulo pelos esforços no enfrentamento à Covid-19 prestados pelos diversos serviços oferecidos durante a pandemia. Entre eles, destacam-se o Hospital de Campanha, construído em tempo recorde de cerca de dez dias; o Ambulatório Pós-Covid, para tratar pacientes acometidos de forma grave ou moderada; e a campanha de vacinação, que imunizou, até o momento, mais de 90% da população.

A secretária municipal da Saúde, Ivonete Félix, recebeu o Certificado de Reconhecimento Público das mãos do secretário de Estado da Saúde, Jean Gorinchteyn, em evento realizado nesta terça-feira (6/12), em São José do Rio Preto. No ato, Ivonete estava acompanhada por representantes da Santa Casa de Votuporanga.

“É uma honra receber esse reconhecimento. Foram dias difíceis, de intenso trabalho e dedicação de todos e a sensação é de cumprimento do dever e de esperança por dias sempre melhores”, disse a secretária da Saúde de Votuporanga, Ivonete Félix.

O prefeito Jorge Seba, no ato representado pela secretária, parabenizou, novamente, o trabalho de toda equipe de saúde de Votuporanga pelos esforços e reafirmou seu compromisso com a manutenção da qualidade nos serviços prestados. “Logo que iniciamos nosso trabalho à frente da Administração Pública em Votuporanga nos deparamos com um grande desafio que era atender a todos que precisavam dos serviços de saúde no momento mais crítico da pandemia. Unimos esforços e conseguimos realizar ações inéditas e pioneiras como a construção do primeiro Hospital de Campanha em formato de parceria entre iniciativas públicas e privadas, que resultou na preservação de centenas de vidas. Graças a Deus, vivemos uma nova realidade e levamos o aprendizado para dias melhores”, disse o prefeito.