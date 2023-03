Vacina Covid-19: doses de reforço estão disponíveis para crianças de 3 e 4 anos em Votuporanga

Pode ser imunizado, quem tomou a primeira e a segunda dose, com a última há, pelo menos, quatro meses

A Secretaria da Saúde de Votuporanga informa que já estão disponíveis as doses de reforço da vacina contra a Covid-19 para crianças de 3 e 4 anos. Pode ser imunizado, quem tomou a primeira e a segunda dose, com a última há, pelo menos, quatro meses. As vacinas estão disponíveis em todas as unidades de saúde, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

Vacinas bivalentes

Para o público idoso, acima de 60 anos, a Secretaria da Saúde também oferece as doses da Pfizer bivalente, que é o único imunizante aprovado pela Anvisa com o benefício da atualização da plataforma, acrescentando a subvariante Ômicron na sua formulação, além do vírus original.

O calendário de vacinação da Pfizer bivalente será ampliado de acordo com o cronograma determinado pelo Ministério da Saúde e com o envio de novas doses.

Demais públicos

Para os demais públicos que precisam iniciar ou completar o esquema vacinal com idade a partir de 6 meses, incluindo crianças, adolescentes e adultos, a Secretaria da Saúde informa que todas as unidades estão com doses disponíveis também de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Mais informações pelo telefone (17) 3405-9787 ou diretamente nas unidades.