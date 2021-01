A Secretaria Municipal de Saúde informou que também terá início nesta quarta-feira (27/01) a vacinação de 242 idosos asilados em instituições de longa permanência e colaboradores desses asilos. O público está inserido dentro desta primeira etapa de vacinação conforme determinações do Plano Estadual de Imunização.

A secretária de Saúde, Ivonete Félix, explicou que a Secretaria está em contato com os serviços de saúde para contínuo levantamento dos profissionais que ainda não foram vacinados e que assim que o Município for recebendo novas doses a campanha de imunização será ampliada para novos grupos de acordo com orientações do Ministério da Saúde e Secretaria Estadual. “Importante esclarecer que estamos discutindo todos os avanços junto com a Câmara Técnica do Comitê Gestor de Enfrentamento à Covid-19 para dar transparência ao processo de vacinação”.

As primeiras doses da vacina chegaram a Votuporanga na quarta-feira passada, do lote da Coronavac. A primeira pessoa imunizada na cidade foi a técnica de enfermagem, Dalva Lima Suarez Costales, 56 anos, que atua há 17 anos na Santa Casa e há 12 em unidades de saúde do município. Ela possui comorbidades (asma e hipertensão), é viúva e mãe de dois filhos.

Na ocasião, ela deixou um recado aos demais profissionais de saúde e a toda população. “Devemos todos tomar a vacina. Não doeu. Dói muito mais vermos amigos entubados e entes queridos perdendo suas vidas para essa doença. Todo mundo junto, em nome de Jesus, venceremos essa batalha”.