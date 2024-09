Votuporanga recebe a Jornada de Transformação Digital, iniciativa da Fiesp, Senai e Sebrae

Iniciativa conjunta de Fiesp, Senai-SP e Sebrae-SP aumenta a produtividade em 40%, em média, com consultoria gratuita a micro, pequenas e médias indústrias e já conta com a participação de cerca de 19 mil empresas

Com uma relevante presença no setor moveleiro e uma das maiores produtoras de implementos rodoviários do país, Votuporanga recebe na sexta-feira (04/10) a Jornada de Transformação Digital. O programa, uma parceria de Fiesp, Senai-SP e Sebrae-SP, oferece consultorias e treinamentos gratuitos para empresas industriais com faturamento de até R$ 8 milhões por ano. O evento é gratuito e as inscrições podem ser feitas pelo link: www.sp.senai.br/evento-votuporanga.

Em seu terceiro ano de implementação, com a adesão de cerca de 19 mil empresas e ganhos de produtividade de 40%, em média, além de um aumento de mais de 10% no desempenho energético, a Jornada de Transformação Digital tem como objetivo modernizar e automatizar os processos produtivos das micro, pequenas e médias indústrias do estado de São Paulo.

“Em um mundo cada vez mais globalizado, onde as margens são cada vez menores, é muito importante utilizar as ferramentas disponíveis para acompanhar as tendências mundiais. Não adianta falarmos em indústria 4.0 se não capacitarmos a empresa e a força de trabalho. As soluções propostas pela consultoria fazem a diferença e resultam em ganho de competitividade”, pontua Paulo Henrique Schoueri, diretor titular do Departamento de Desenvolvimento Intersindical (DDI) e vice-presidente da Fiesp.

Planejado em oito etapas de consultoria e treinamentos para atender indústrias de todos os segmentos, o programa começa pela revisão do modelo de negócio, busca eficiência energética até chegar à digitalização. Com o aumento do nível de produtividade e de competitividade, a economia regional e a nacional são beneficiadas.

Escola Móvel de Nanotecnologia

Durante o evento, os empresários poderão visitar as instalações da Escola Móvel de Nanotecnoloigia, apresentando ao participante os conceitos de nanociência e nanotecnologia, que pemitem o desenvolvimento de habilidades técnicas em microscopia e laboratoriais, cognitivas, pensamento crítico, autonomia e capacidade de trabalhar em grupo. A estrutura inclui equipamentos de alta tecnologia, como microscópio eletrônico de varredura, sistema de fabricação de dispositivos para nanolitografia, microscópio de força atômica e analisador de partículas.

Jornada de Transformação Digital

Quando: 04/010/2024 (quinta-feira)

Horário: 10h credenciamento | 10h30 – início do evento

Local: SENAI Votuporanga “Euclides Facchini”: Rua Olga Loti Camargo, 3.500, Jardim Santos Dumont, Votuporanga/SP – CEP 15501-280

Inscrições: www.sp.senai.br/evento-votuporanga