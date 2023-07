Votuporanga participa de Encontro de Regionalização de Saúde e defende a ampliação e otimização de recursos

Ivonete Félix representou as sete regiões de saúde que contemplam 102 municípios do Departamento Regional de Saúde de São José do Rio Preto

A secretária da Saúde da Prefeitura de Votuporanga, Ivonete Félix, acompanhada do prefeito Jorge Seba, participou, nesta semana, da Oficina Macrorregional de Regionalização realizada no auditório da Faculdade de Medicina de Rio Preto (Famerp).

Em sua fala, representando as sete regiões de saúde compostas por 102 municípios do Departamento Regional de Saúde de São José do Rio Preto (DRS XV), a secretária da Saúde de Votuporanga Ivonete Félix destacou que a regionalização é uma das diretrizes norteadoras do Sistema Único de Saúde (SUS) e deixou claro que é importante manter as divisões hierárquicas entre os serviços de responsabilidade dos Municípios e do Estado. “O que se busca, principalmente, é desafogar os serviços de média e alta complexidade, para que estes cumpram seu papeis nestes níveis, e a baixa complexidade tenha condições de acolher toda a sua demanda”, disse.

Esses encontros são importantes para que ocorra, na prática, a reorganização e otimização dos recursos financeiros da saúde, com o intuito de direcionar as demandas de acordo com suas necessidades em todos os municípios do Estado de São Paulo.

“Esse é um projeto importante do governo do Estado de São Paulo, porque permitirá avanços no atendimento da população. Com mais hospitais sendo preparados para oferecer os serviços, teremos agilidade no agendamento, entre outros benefícios”, comentou o prefeito Jorge Seba.

Também participaram do Encontro Eleuses Paiva, secretário do Estado da Saúde; Guilherme Pinto Camargo, diretor do DRS VX; técnicos do DRS, gestores municipais; prestadores do SUS; e membros do Conselho de Secretários Municipais de Saúde de São Paulo (COSEMS/SP).