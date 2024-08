Solenidade marca o início da trajetória dos estudantes da 13ª turma da graduação; evento foi realizado no último sábado (24)

Os alunos que ingressaram no curso de Medicina da Unifev em 2024 participaram da 1ª Cerimônia do Jaleco, organizada pela Instituição, no último sábado (24), realizada na quadra do Complexo Poliesportivo da Cidade Universitária. O evento contou com a presença de membros da comunidade acadêmica, familiares e amigos dos estudantes.

“O ritual do jaleco é um momento significativo na trajetória acadêmica dos alunos, pois representa o compromisso dos futuros profissionais com a saúde e o bem-estar da sociedade. O jaleco simboliza responsabilidade, ética e dedicação ao cuidado com o próximo”, destacou o reitor da instituição, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, durante seu discurso.

A cerimônia reflete o compromisso da Unifev com uma formação integral e humanizada. O coordenador do curso, Prof. Dr. Wagner Moneda Telini, ressaltou que “este é um momento para reconhecer o curso, estreitar a relação entre a universidade, a família e o aluno. Para mim, como coordenador, é um motivo de grande orgulho ver nossos acadêmicos passando por essa transição e entendendo o verdadeiro significado da profissão, a responsabilidade e o respeito pelo paciente e pela comunidade que irão atender.”

“Esta fase é carregada de significados, pois envolve sacrifícios, como a perda de momentos com a família e a renúncia a outras experiências para se dedicar aos estudos e alcançar um sonho desafiador. A partir de agora, vocês iniciarão um caminho repleto de desafios e responsabilidades. O jaleco que vestem simboliza a confiança que a sociedade deposita em vocês como futuros cuidadores da saúde”, observou o coordenador.

Segundo o reitor, a Cerimônia do Jaleco é uma oportunidade para a universidade e para os futuros profissionais demonstrarem à sociedade o compromisso com a vida e com a saúde das pessoas. “É o momento em que eles iniciam a fase prática do curso, refletindo sobre a ética, a empatia e o compromisso com a profissão”, finalizou.

Após a solenidade, os alunos, membros da comunidade acadêmica, familiares e seus amigos participaram de um delicioso coquetel, oferecido pela Instituição.