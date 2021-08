Ministro da Saúde assina convênio para instalar o segundo acelerador linear no Hospital de Base para tratamento de cânceres

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, em visita, nesta segunda-feira (23), à Funfarme (Fundação Faculdade de Medina de Rio Preto), assinou a liberação de verba para a compra um acelerador linear para o complexo hospitalar. O equipamento, tem o valor previsto de R$10,6 milhões, irá se somar a outro já em operação na instituição, permitindo duplicar o atendimento aos pacientes da região que necessitam de tratamento radioterápico para combater o câncer, passando de 11 mil sessões anuais para 22 mil.

“Vocês promovem saúde pública de qualidade; não só na assistência, como no ensino e na pesquisa. Assim, vocês da Fundação são exemplo para o Brasil e para o mundo, principalmente quando compartilham este conhecimento e a Saúde de qualidade que desenvolvem aqui com outras instituições. Por isso, temos a certeza de que este investimento que firmamos hoje será gerido com comprometimento e responsabilidade, além de beneficiar milhares de pacientes do Sistema Único de Saúde, SUS”, elogiou o ministro, Dr. Marcelo Queiroga, durante a assinatura da verba para a aquisição do novo equipamento para a Funfarme.

O Presidente dos Conselhos da Fundação, Dr. Francisco de Assis Cury deu as boas-vindas a todos e ressaltou a importância do complexo para o país. “A relevância que nossa instituição filantrópica tem para a Saúde é destaque e muito motivo de orgulho”, disse o presidente, que também é diretor geral da Faculdade Regional de Medicina e Enfermagem de Rio Preto, Famerp. “A boa gestão em todos os aspectos de governância, social e ambiental que praticamos desde que a Fundação foi instituída, é resultado do trabalho de todos os profissionais da assistência, médicos e administrativos do complexo, que gerenciam com a mesma qualidade nos 900 leitos de SUS, que mantemos atendimentos de convênio e particular”, emendou o diretor executivo da Funfarme, Dr. Jorge Fares.

A deputada federal Carla Zambelli também esteve na cerimônia e afirmou que “sempre que enviamos uma emenda a este complexo, temos certeza de que serão absolutamente bem aplicados na saúde pública. A gente acredita na medicina e na assistência que praticam aqui”, pontou a parlamentar.

Dr. Queiroga esteve acompanhado na visita da Dra. Maíra Botelho, diretora do Departamento de Atenção Especializada e Temática ao complexo hospitalar. A cerimônia, realizada no anfiteatro da Famerp, contou também com a presença do prefeito de Rio Preto, Edinho Araújo, prefeitos de cidades da região, autoridades do Ministério, deputados estaduais e federais, lideranças da Saúde no Estado e município, diretores e demais lideranças da Funfarme.

Durante o cerimonial, o ministro Marcelo Queiroga recebeu o certificado de ‘Parceiro do Bem’ do Hospital de Base. A homenagem foi entregue pelo Dr. Jorge Fares.

A cardiologista Dra. Lilia Nigro Maia, coordenadora do Centro Integrado de Pesquisa (CIP), entregou um buquê de flores para Dra. Simone Araújo Lopes, esposa do ministro. A diretora administrativa do HB, Dra. Amália Tieco, entregou um arranjo de rodas para Dra. Maíra Botelho, diretora do Departamento de Atenção Especializada e Temática.

Após o anúncio, o ministro, sua comitiva e diretores da fundação visitaram o Serviço de Oncologia, o Centro Integrada de Pesquisa (CIP), CardioPedBrasil e o Serviço de Transplante de Medula Óssea (TMO) Pediátrica.

Novo acelerador linear

Atualmente o Setor de Radioterapia da Funfarme conta com um Acelerador Linear Trilogy STX. Em 2020, foram realizadas 11 mil sessões e foram tratados 1.400 pacientes pelo Sistema Único Saúde (SUS). Com o novo aparelho, a instituição poderá dobrar o atendimento e diminuir a fila de espera.

Os aceleradores lineares são equipamentos com a mais alta tecnologia desenvolvida para emitir radiação em tratamentos para combater ou diminuir o desenvolvimento do câncer. O novo equipamento anunciado pelo ministro da saúde, avaliado em cerca R$11 milhões, é equipado com mesa robótica, o que dá mais precisão durante os procedimentos.