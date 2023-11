A cidade de Votuporanga ganha destaque internacional na nova campanha da Shell, celebrando sua conexão única com o mundo das corridas

A escolha das cidades não é aleatória. Além de Votuporanga, outras localidades com a letra “V” são mencionadas, como Valparaiso e Valência. Esta seleção parece ser uma alusão inteligente ao “V” de Shell V-Power, um dos principais produtos da empresa. Esta estratégia de marketing visa reforçar a ideia de que o combustível de alta qualidade usado pela Ferrari na Fórmula 1 é o mesmo disponível para os consumidores.

Em um momento particularmente cativante, Charles Leclerc, com um sotaque marcante, cita diversas cidades, incluindo Votuporanga, repetindo o nome da cidade três vezes em um tom bem-humorado. Este momento foi especialmente apreciado pelos habitantes locais, gerando uma conexão mais íntima com a campanha.

A Shell, renomada empresa de combustíveis, lançou uma campanha publicitária criativa e envolvente, destacando sua linha Shell V-Power. A campanha, protagonizada pelos pilotos da escuderia Ferrari, Charles Leclerc e Carlos Sainz, traz um tom leve e brincalhão, evidenciando a presença da marca em diversas cidades ao redor do mundo.

A campanha também faz questão de lembrar que em Valência, Espanha, a presença do combustível Shell V-Power é tão marcante quanto em outras regiões, destacando sua abrangência global.

Os pilotos encerram a peça publicitária com o slogan da Shell V-Power: “A melhor versão para o seu carro”. Este slogan não só ressalta a qualidade do produto, mas também reforça a mensagem de que a Shell oferece o melhor para seus consumidores, seja nas pistas de corrida ou nas estradas do dia a dia.

A inclusão de Votuporanga na campanha foi recebida com entusiasmo pela população local. Os criadores da campanha são parabenizados por lembrar de uma cidade que, embora relativamente seja pequena, possui um grande coração e uma paixão ardente pela velocidade e inovação. A campanha “Vai de Shell V-Power” se destaca não apenas pela sua abordagem criativa, mas também por tocar o coração dos consumidores, conectando-os com o mundo do automobilismo e da alta performance. Rony Paz/votumais