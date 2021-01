De acordo com Seba, quando a vacina for liberada junto aos órgãos competentes, Votuporanga vai estar preparada para iniciar a imunização. “Esta é uma prioridade que determinei à Secretaria de Saúde. Já estamos trabalhando na estruturação da nossa rede para aplicação e armazenamento das doses e também na organização de um plano municipal”, afirmou.

Nesta quarta-feira (06), a secretária municipal de Saúde, Ivonete Felix, fez uma reunião com técnicos da Departamento Regional de Saúde, ligado à Secretaria Estadual, para tratar das ações de saúde pública como um todo e também sobre o plano de imunização da população.

Reabertura Econômica

O prefeito também tem se reunido com representantes de diversos segmentos, como o de bares e restaurantes e também do comércio, para ouvir as necessidades de cada setor. “A prioridade é salvar vidas e proteger a população, mas também temos de preservar empregos e a atividade econômica. Vamos agir em consonância com todas as áreas, dentro da competência do Município”, disse.

Seba adiantou que nos próximos dias será nomeado um novo Comitê de Contingência do Coronavírus, com a participação de médicos especialistas, profissionais da área de saúde, os técnicos ligados à Secretaria de Saúde, Vigilância em Saúde e Santa Casa, e também representantes do comércio, da indústria, do setor de bares e restaurantes, entre outros. “Queremos dar voz a todas as áreas e transparências nas decisões”, adiantou.