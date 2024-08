Votuporanga gera mais de 1.100 empregos formais no primeiro semestre de 2024

Votuporanga segue em ritmo de crescimento no mercado de trabalho, conforme os dados mais recentes do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Nos primeiros seis meses de 2024, a cidade registrou um saldo positivo de 1.161 empregos com carteira assinada, mostrando a força da economia local.

O levantamento destaca que, mês a mês, Votuporanga apresentou variações significativas no saldo entre contratações e demissões. Em janeiro, foram geradas 155 vagas, enquanto fevereiro foi o destaque com 603 novas oportunidades formais. Nos meses seguintes, março e abril somaram 185 e 189 empregos, respectivamente. O único mês com resultado negativo foi maio, quando foram registradas 59 demissões a mais do que contratações. Já em junho, o saldo voltou a ser positivo, com a criação de 88 novas vagas.

O Caged é um sistema essencial para o monitoramento do mercado de trabalho formal, coletando dados sobre admissões e desligamentos de trabalhadores em todo o Brasil. Empresas de todos os setores são obrigadas a reportar mensalmente essas informações, que incluem número de admissões, desligamentos, funções desempenhadas e salários.

Os dados do Caged não apenas ajudam a entender a dinâmica do mercado de trabalho local e nacional, mas também orientam a formulação de políticas públicas voltadas para o incentivo à criação de empregos. Em nível nacional, o mercado formal de trabalho também mostrou crescimento no primeiro semestre de 2024, com a criação de 1,3 milhão de vagas, um aumento de 26,21% em comparação ao mesmo período de 2023.

Os números reforçam o papel de Votuporanga como um polo de desenvolvimento na região, evidenciando a importância de políticas econômicas que favoreçam a geração de empregos e o fortalecimento da economia local. Daniel Marques/Jornal A Cidade