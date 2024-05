Estado de São Paulo cria 77 mil empregos formais em março de 2024

De acordo com a pesquisa Emprego Formal, da Fundação Seade, com base no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego, em 2024, de janeiro a março, foram gerados 214 mil empregos formais no Estado, crescimento de 1,5% em relação ao mesmo período do ano anterior, representando 30% do total dos empregos criados no Brasil (719 mil).

“Temos trabalhado para impulsionar o desenvolvimento econômico do estado de São Paulo, criando um ambiente propício para o setor privado investir e empreender, refletindo na geração de mais empregos e oportunidades para toda a população. Desde o início da gestão, nosso papel é facilitar a chegada de novos investimentos, a abertura de novos negócios e o fortalecimento dos empreendimentos que já existem”, destacou o governador Tarcísio de Freitas.

Em março, o trabalho com carteira assinada aumentou 0,6% no Estado de São Paulo de 2024 em relação ao mês anterior. A geração de 77 mil postos de trabalho decorre de 713 mil admissões e 636 mil desligamentos. Com este resultado, o estoque de empregos formais no Estado alcançou 14,1 milhões segundo o Caged.

Os resultados apurados em março mostram que houve variação positiva em todos os setores: na construção (1,0%); nos serviços (0,6%), na indústria (0,5%), na agricultura (0,4%) e no comércio (0,3%).

Dos 46.451 mil postos gerados em serviços, destaque para transporte, armazenagem e correio (13 mil) e atividades administrativas e serviços complementares (11 mil).

Acumulado

No acumulado de 12 meses, o Estado de São Paulo registrou 458 mil novos empregos – resultado de 7,4 milhões de admissões e 6,9 milhões de desligamentos – com crescimento de 3,4%. Esse saldo representa 28% dos empregos criados no país (1,6 milhão).

Nesse mesmo período, quase todos os setores de atividade mostraram resultados positivos na geração de empregos: serviços (265 mil), comércio (85 mil), construção (57 mil) e indústria (57 mil). Na agricultura houve decréscimo (-5 mil). Os desempenhos mais expressivos, em 12 meses, ocorreram na capital (156 mil), nos demais municípios da RMSP (87 mil) e nas regiões administrativas de Campinas (71 mil), Sorocaba (28 mil) e São José dos Campos (21 mil), que responderam por 79% dos empregos gerados no Estado de SP.