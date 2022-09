Votuporanga está de luto! faleceu a professora Camila Pelicioni Menezes, aos 31 anos de idade

PERDA: Faleceu às 9 horas, desta segunda-feira, dia 19, no Hospital de Base de São José do Rio Preto, a professora votuporanguense Camila Pelicioni Menezes, aos 31 anos de idade. Solteira, deixa o pai Moacir Bento de Menezes, mãe Rosângela Rocha Pelicioni Menezes (in memorian) e a irmã Lívia Pelicioni.

Pessoa muito querida por todos de Votuporanga, Camila era professora da rede municipal de ensino e lecionou nas escolas municipais “Elza Maria de Souza Figueira”, “Floriano Marzochi” e “Clary Brandão Bertoncini”. Deixa um vasto círculo de amigos, alunos e demais familiares.

Camila sofreu complicações pós cirurgia de transplante de fígado e vinha lutando pela vida no Hospital de Base de Rio Preto, onde infelizmente faleceu na manhã desta segunda-feira.

O seu corpo será velado a partir das 20 horas, no Velório Municipal de Votuporanga e o sepultamento ocorrerá às 15 horas, desta terça-feira, no Cemitério Municipal de Votuporanga.

Aos familiares e amigos de Camila, nossos sinceros sentimentos pela perda irreparável.