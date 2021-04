Pai e filho morrem vítimas da COVID-19 em menos de 24 horas em Votuporanga

Mais uma tragédia abala uma família de Votuporanga. Em um espaço de apenas 24 horas, pai e filho morreram vítimas da COVID-19. Na tarde desta quarta-feira, dia 21, faleceu por complicações da doença, o conhecido Wilson Roberto da Silva, que durante anos, teve um carrinho de lanche na rua Padre Isidoro Paranhos, defronte a Promoção Social.

De acordo com boletim médico emitido pela Santa Casa de Votuporanga, o senhor Wilson, de 63 anos, deu entrada no último dia 14 com diagnóstico de COVID-19. Ele passou por atendimento e infelizmente veio a óbito nesta quarta-feira (21/4).

Já o seu filho, Fernando da Silva, de 37 anos, deu entrada no hospital no último dia 18, com diagnóstico de COVID-19. Ele passou por atendimento e infelizmente veio à óbito na tarde desta quinta-feira (22/4).

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos: