Votuporanga começa a aplicar terceira dose em idosos acima de 80 anos e imunossuprimido

Vacinas são aplicadas nos quatro postos volantes, de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h

A Secretaria Municipal da Saúde começa a aplicar a terceira dose da vacina contra a Covid-19 em idosos com 80 anos ou mais a partir desta terça-feira (21/9). Pessoas imunossuprimidas também podem receber a dose adicional. As vacinas são aplicadas em quatro postos volantes montados no Assary, Polo da UAB (Universidade Aberta do Brasil), Centro de Convivência do Idoso e Capela Santo Expedito. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h.

Para receber a terceira dose, idosos com 80 anos ou mais que tomaram a segunda doses há, pelo menos, seis meses, devem apresentar o cartão de vacina comprovando as duas doses e os documentos pessoais como CPF, RG e comprovante de residência. Aqueles que são acamados serão vacinados em suas residências pelas equipes dos Consultórios Municipais.

Já os imunossuprimidos, devem procurar os postos de vacina com algum atestado médico que já possuem em casa ou receituário médico que comprove a condição. Segundo a 22ª atualização do Documento Técnico da Campanha de Vacinação contra a Covid-19, podem receber a terceira dose pessoas com alto grau de imunossupressão que se encontram nas seguintes situações: imunodeficiência primária grave; quimioterapia para câncer; transplantados de órgão sólido ou de células tronco hematopoiéticas (TCTH) em uso de drogas imunossupressoras; pessoas vivendo com HIV/Aids com CD4 < 200 cel/mm3; uso de corticóides em doses ≥20 mg/dia de prednisona, ou equivalente, por ≥14 dias; uso de drogas modificadoras da resposta imune; pacientes em terapia renal substitutiva (hemodiálise) e pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas (reumatológicas, auto inflamatórias, doenças intestinais inflamatórias).

Ainda segundo o Documento Técnico, são consideradas drogas modificadores de resposta imune para fim de elegibilidade a dose adicional da vacina: Metotrexato; Leflunomida; Micofenolato de mofetila; Azatiprina; Ciclofosfamida; Ciclosporina; Tacrolimus; 6- mercaptopurina; Biológicos em geral (infliximabe, etanercept, humira, adalimumabe, tocilizumabe, Canakinumabe, golimumabe, certolizumabe, abatacepte, Secukinumabe, ustekinumabe); Inibidores da JAK (Tofacitinibe, baracitinibe e Upadacitinibe).

Demais públicos

A Secretaria da Saúde segue a vacinação com primeira dose aos adolescentes em geral de 12 a 17 anos, mediante entrega do Termo de Assentimento assinado pelos pais ou responsável disponível no site da Prefeitura. Além dos adolescentes, gestantes e puérperas de qualquer idade também estão sendo vacinadas. Com relação às segundas doses, todos que estão no prazo também devem procurar os postos de vacina.