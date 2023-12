Santa Casa de Votuporanga busca novas tecnologias para ajudar no tratamento de autistas

Colaboradores visitaram uma empresa em Nova Granada e conheceram uma sala de estimulação



No avançar da ciência, a busca por abordagens inovadoras no tratamento de pacientes com transtornos do espectro autista (TEA) torna-se uma prioridade. Nesse contexto, a Santa Casa de Votuporanga visitou a empresa Neurobrinq, em Nova Granada, com objetivo de implementar novas tecnologias no auxílio ao tratamento de pessoas com TEA.



Rodrigo Santoro Petruz, supervisor da Manutenção e Infraestrutura, e Gustavo Sousa de Oliveira, engenheiro civil, representaram o Hospital. Eles conheceram a sala de estimulação, que tem como foco instrumentalizar, integrar e otimizar os diversos tipos de estímulos sensoriais, cognitivos e motores no contexto pedagógico, nas intervenções e terapias.



O ambiente visa dar suporte e estimular os atrasos, dificuldades de aprendizagem ou transtornos de neurodesenvolvimento, indicada para indivíduos neurotípicos com qualquer tipo de transtorno do neurodesenvolvimento. “A sala é muito utilizada no tratamento de pessoas com espectro autista e somaria com os trabalhos já desenvolvidos na Instituição”, disse Rodrigo.



Recentemente, a Santa Casa conquistou o Selo Todos Nós, um reconhecimento da Associação Nacional para Inclusão de Pessoas Autistas, pelo acolhimento aos pacientes com TEA. A certificação reconhece boas práticas em um ambiente acolhedor e igualitário, onde as pessoas sejam respeitadas, valorizadas e possuam as mesmas oportunidades entre si com equidade. “Buscamos proporcionar um ambiente inovador e inclusivo para estimular o potencial de cada indivíduo. Esperamos ser modelo inspirador para outras instituições e empresas, incentivando a busca constante por soluções que promovam a inclusão, o desenvolvimento e o bem-estar de todos”, finalizou.