Morre em Fernandópolis, aos 77 anos, o agropecuarista Dirceu Alessi

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Morreu na tarde desta quarta-feira, dia 20, em Fernandópolis o agropecuarista Dirceu Alessi aos 77 anos, depois de um intenso tratamento contra um câncer. Dirceu era conhecido na sociedade e teve papel fundamental em projetos sociais.

Fundador do Orfanato de Fernandópolis, integrante do projeto Sonhadores e realizador de diversas ações sociais, incluindo a reforma de quartos no setor da pediatria e criação da Brinquedoteca da Santa Casa de Fernandópolis. Fez diversas doações ao Hospital de Amor de Jales, dentre muitas outras ações beneficentes.

O corpo de Dirceu será velado nesta quinta-feira, dia 21, das 6h30 às 10h30 e posteriormente ocorrerá o sepultamento.