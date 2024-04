Votu + Limpa: cronograma é alterado devido às condições climáticas

É importante que a população retire os materiais que serão descartados com antecedência

Devido às condições climáticas foram necessárias algumas alterações no cronograma do Votu + Limpa. Os bairros que receberiam o programa nesta segunda-feira (15/4), serão percorridos na quarta-feira (17/4), e os bairros que estavam programados para na terça-feira (16/4), contarão com o serviço na quinta-feira (18/4).

Durante o Votu + Limpa são coletados: latas, garrafas, pneus, eletrodomésticos, objetos inservíveis em geral e, principalmente, todo tipo de recipiente que possa acumular água. Não são coletados: galhos, restos de construção e lâmpadas.

A coleta tem início às 7 horas. É importante que a população retire os materiais que serão descartados com antecedência.

Cronograma:

17/4: Vila Residencial Morini II, Vila Residencial Bortolotti, Parque Jardim Brisa Suave, Jardim Santa Maria, Pozzobon, Santa Amélia, Propovo, Jardim Morini, Parque Rio Vermelho, Jardim Santa Iracema, Jardim Nossa Senhora Aparecida, Vila Residencial Orlando Nogueira Cardoso, Vila Comercial Ramalho Matta, 1º Distrito Industrial, São Vicente de Paulo, Vila Bela, Conjunto Habitacional Votuporanga C e Jardim Morada do Sol.

18/4: Parque das Nações, Jardim Residencial do Prado, Vila Residencial Morini, Vila Residencial José Rodrigues, Conjunto Habitacional Ver. José Nunes, Colinas, Jardim Canaã, Jardim Belas Águas, Jardim Monte Líbano, Conjunto Habitacional João Albarello, Residencial João Zanon, Vila Célio Honório Junior, Residencial Moreira, Jardim Barcelona, Jardim Itália, Vila Formosa, Jardim Roma, 6º Distrito Industrial, Jardim Mastrocola Norte (I e II).