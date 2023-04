Vôlei masculino vence e garante vaga na semifinal da Copa Sesc

Com duas vitórias em dois jogos, a equipe de Votuporanga terá uma ‘semana cheia’ até o duelo contra o também invicto Itapagipe/MG, valendo a liderança do Grupo A.

A equipe de voleibol masculino da Prefeitura de Votuporanga/SP, liderada pelo professor Marcinho Fukuiama, segue voando na Copa Sesc 2023, conquistando duas vitórias em dois jogos.

Desta vez, um confronto duríssimo e com direito a vitória de virada sobre o Amigos do Vôlei de São José do Rio Preto/SP. O confronto pegado terminou com parciais de 21/25, 25/18 e 15/10, colocando a equipe votuporanguense na semifinal da competição.

Ao Diário, Marcinho Fukuiama afirmou que a vitória foi construída pela união da equipe, já que o rendimento geral oscilou bastante: “Principalmente, devido ao nervosismo dos jovens atletas, muitos participando de competições oficiais pela primeira vez”, explicou.

Com o próximo e decisivo compromisso marcado para o domingo, dia 16 de abril, o esquadrão de Votuporanga terá uma semana cheia para afinar a preparação. Isso porque o confronto que definirá a primeira colocação do Grupo A, também pode influenciar no futuro votuporanguense com o afunilamento do torneio que é disputado em Rio Preto.

Vencer significa passar em primeiro no grupo e ter a possibilidade de enfrentar o segundo colocado de outra chave já na semifinal. Para além, o duelo é contra outro invicto, o Itapagipe/MG, que vê na partida a oportunidade de dar os mesmos passos que os votuporanguenses na Copa Sesc.

Enquanto isso, de volta a terra das brisas suaves, o elenco que entrou em quadra no último jogo, composto por: Matheus, Júlio, Lazareti, Laudino, Dudu, Lucas, Felipe, Filipe Milanez, Anderson e o capitão Marcinho intensificaram os treinamentos mirando num alvo gigante, a liderança do Grupo A.