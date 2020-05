Quem adora uma boa pimenta para realçar o sabor dos alimentos? Além de seu sabor peculiar, ela agrega muitos benefícios à saúde. As especiarias naturais são bem-vindas na nossa alimentação, até mesmo para equilibrar as defesas corporais. Isso foi relatado em um recente estudo feito por Khaerunnisa e colaboradores (2020), que demonstrou como algumas substâncias presentes em ervas e especiarias, algumas já descritas na literatura com poder antiviral, também poderiam ser capazes de inativar vias associadas ao COVID-19. Acesse o estudo.