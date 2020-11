Você conhece o app da Mega-sena?

Jogar na Mega da Virada – que vai correr no último dia do ano, 31 de dezembro – ficou ainda mais fácil do que já era. Você pode fazer seu joguinho de sempre, a sua fezinha do coração, sem precisar sair de casa e pegar aquelas filas gigantescas que dobram o quarteirão.

Um app exclusivo para a modalidade mais querida dos brasileiros está disponível e agora qualquer pessoa maior de 18 anos já pode apostar, basta estar qualquer lugar com acesso à internet. O aplicativo para mega-sena permite ao jogador fazer sua aposta exatamente da mesma maneira que faria com um volante de papel.

Ele pode realizar um jogo simples ou um mais elaborado – quando ele marca de 7 a até 15 dezenas, a sua escolha – pagando o seu valor correspondente, é claro. Pode optar pela Teimosinha, quando o mesmo volante vale por 4 ou até 8 sorteios. Ou até mesmo preferir jogar na Surpresinha, quando é o computador que escolhe seus 6 números da sorte.

Como pagar?

O jogador pode realizar o pagamento de todas as suas apostas em seu cartão de crédito. O ideal é realizar vários volantes do mês de uma vez só, e paga-los apenas no vencimento da fatura. Todos os jogos lotéricos brasileiros possuem a validade de 90 dias para serem resgatados, não se esqueça de conferir seus bilhetes, nem que seja uma vez a cada trinta dias.

Posso baixar no meu Xiaomi?

Sim! Por enquanto, ele está disponível apenas para celulares Android, mas em breve vai ser disponibilizado na versão para IOS. O melhor de tudo é que o aplicativo disponibiliza diversas informações, além de oferecer a possibilidade de realizar os jogos da Mega.

Ele mostra todos os resultados dos sorteios anteriores – uma excelente opção para quem se esquece de conferir seus jogos imediatamente – pode gerar diversa combinações (ou até mesmo relembrar seus jogos preferidos), você pode fazer vários jogos diferentes que ele os armazena na cestinha, para o apostador só precisar pagar uma única vez.

Além disso, o app oferece números preferenciais de acordo com seu signo! Você pode sonhar com algo relacionado aos jogos e ele tem uma seção onde pode-se tentar desvendar os significados. Se você possuir um ídolo muito famoso, o app te mostra quais as dezenas preferidas dele!

Tem um time de futebol? Conecte números a ele correspondentes aos de uma aposta na Mega. Também tem dicas de filmes e seriados de TV que mostram números especiais para o jogador colocá-los em seus jogos. São tantas as dicas oferecidas que você vai se perder nas opções ao tentar relacioná-las aos seus jogos lotéricos.

Mega da Virada 2020

Pode começar a preparar seus jogos especiais pra Mega da Virada porque ela já foi disponibilizada pelas lotéricas, inclusive online. Este ano, mais uma vez, ela vai pagar uma quantia fabulosa, superior aos trezentos milhões de reais a quem acertar seus 6 números dourados no final do ano.

Como acontece há mais de 10 anos, o prêmio será entregue de qualquer maneira, não existe a possibilidade de acumular. Se ninguém marcar as 6 dezenas sorteadas, o valor será distribuído àqueles que tiverem marcado apenas 5 deles acertadamente. Ou 4, se ninguém conseguir marcar 5 certos.

Aproveite para baixar o novo aplicativo e faça suas apostas. Junte com seus irmãos, primos, colegas de trabalho ou amigos e faça um super bolão, com muitos números assinalados. Melhor do que ficar rico sozinho será ver toda a família bem de vida, não é? Não basta sonhar em ficar rico, tem que fazer alguma coisa para que isso venha a acontecer!