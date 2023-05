Segundo integrantes do “Grupo Contagia”, Diego Francisco de Matos morreu dormindo durante a viagem

O vocalista do grupo de pagode “Contagia”, Diego Francisco de Matos, foi encontrado sem vida depois de se apresentar em uma praça de eventos em Buri (SP). Segundo integrantes da banda, a morte foi constatada após o cantor de 36 anos dormir durante a viagem de retorno para a casa dele, em Capão Bonito, cidade vizinha. “Depois do show, paramos pra conversar com nossos amigos, mas não enrolamos muito. Logo, pegamos a entrada de volta pra casa. Uns 30 minutos de viagem. Quando estava chegando, tentamos acordar o Diogo, mas ele não respondia. Ele dormiu e não acordou mais. Vimos que tinha algo errado e levamos ele pro pronto-socorro”, afirmou Miller Santos, percussionista do “Grupo Cantagia”.

De acordo com a administração da Santa Casa de Capão Bonito, era por volta das 5h30 quando Diego deu entrada na unidade. Manobras de reanimação chegaram a ser realizadas, mas ele já estava sem vida. Como não havia sintomas precedentes, a causa da morte ainda é desconhecida.

Ao g1, Miller lembrou que o vocalista não havia se queixado de dores e que aparentava estar bem. Para ele, além de repentina, a morte do cantor deixou o grupo “sem chão”. “São mais de cinco anos de parceria. Com o Diego, o grupo deu uma reerguida. Tudo o que somos devemos a ele. Vamos sentir muita falta do nosso parceiro. Ele era mais que o meu colega de trabalho. Ele era um amigo”, lamentou o percussionista, que informou que a agenda do grupo está temporariamente suspensa.