Vítima perde mais de R$ 2 mil em suposta proposta de emprego em Jales

Mais um caso de estelionato foi registrado neste mês de novembro na Central de Polícia Judiciária de Jales. Desta vez, a vítima é moradora do Jardim Oiti.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a vítima teria recebido uma proposta de emprego em determinada empresa para o cargo de vendas. Ela fez um cadastro, começou a receber alguns pedidos de quantias em dinheiro e deveria efetuar os pagamentos em diversos valores. O primeiro foi de R$ 49,29 e seguiu; R$ 162,38; R$ 49,77; R$ 299,88; R$ 399,99; R$ 569,99 e um no valor de R$ 909,99.

A vítima realizou os pagamentos e não teve retorno, ficando com um prejuízo de R$ 2.278,00.

Casos como estes estão cada vez mais comuns. A orientação é desconfiar de tudo.

Foco News