Vítima de Jales tem conta bancária invadida e prejuízo de R$ 2mil

Na tarde da última quinta-feira, 19 de janeiro, um boletim de ocorrência envolvendo mais um caso de estelionato foi registrado na Central de Polícia Judiciaria de Jales.

De acordo com as informações repassadas pela vítima para a polícia, ela teve a sua conta bancaria invadida e quando percebeu já tinha sido realizado três operações via PIX. Olhando o extrato do banco a vítima notou o prejuízo total de R$ 2.228,97.

O caso segue em investigação.

Foco News